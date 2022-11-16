https://news.day.az/officialchronicle/1511935.html В Азербайджане утверждена I Государственная программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории
В Азербайджане утверждена I Государственная программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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