В Азербайджане утверждена конвенция о международном порядке взыскания алиментов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, Конвенция "О международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи", подписанная 23 ноября 2007 года в городе Гаага, утверждается с соответствующими заявлениями и оговорками Азербайджанской Республики.