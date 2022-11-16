https://news.day.az/officialchronicle/1511967.html В Азербайджане утверждена конвенция о международном порядке взыскания алиментов
В Азербайджане утверждена конвенция о международном порядке взыскания алиментов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, Конвенция "О международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи", подписанная 23 ноября 2007 года в городе Гаага, утверждается с соответствующими заявлениями и оговорками Азербайджанской Республики.
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