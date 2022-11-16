В Азербайджане утверждена конвенция о представлении за рубежом документов по гражданским или коммерческим делам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции "О представлении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, Конвенция "О представлении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам" утверждается с соответствующими заявлениями Азербайджанской Республики.