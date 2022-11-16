https://news.day.az/officialchronicle/1511970.html В Азербайджане утверждена конвенция о представлении за рубежом документов по гражданским или коммерческим делам
В Азербайджане утверждена конвенция о представлении за рубежом документов по гражданским или коммерческим делам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции "О представлении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, Конвенция "О представлении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам" утверждается с соответствующими заявлениями Азербайджанской Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре