https://news.day.az/officialchronicle/1512118.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным посланником ЕС по "Восточному партнерству"
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным посланником ЕС по "Восточному партнерству"
17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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