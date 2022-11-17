Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным посланником ЕС по "Восточному партнерству"

17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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