Президент Ильхам Алиев: Мы готовы говорить с армянами, живущими в Карабахе, но не с такими, как отправленный Москвой Варданян

Мы готовы говорить с армянами, живущими в Карабахе, но не с такими, как отправленный Москвой Варданян.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.

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