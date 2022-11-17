https://news.day.az/officialchronicle/1512205.html Президент Ильхам Алиев о переговорах с армянами, живущими в Карабахе: Этот процесс начался
Президент Ильхам Алиев о переговорах с армянами, живущими в Карабахе: Этот процесс начался
Мы готовы к переговорам с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Мы готовы к этому. Кстати, этот процесс начался.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.
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