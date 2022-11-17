Президент Ильхам Алиев: Армения хочет внести вопросы, связанные с армянским меньшинством в Азербайджане, в мирное соглашение, но этого не будет

Армения хочет внести вопросы, связанные с армянским меньшинством в Азербайджане, в мирное соглашение, но этого не будет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.

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