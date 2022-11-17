https://news.day.az/officialchronicle/1512211.html Халид Ахадов назначен помощником Президента Азербайджана по социально‑экономическим вопросам - Распоряжение
Халид Ахадов назначен помощником Президента Азербайджана по социально‑экономическим вопросам - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Халида Нуреддин оглу Ахадова помощником Президента Азербайджанской Республики по социально‑экономическим вопросам.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Халид Нуреддин оглу Ахадов освобожден от должности помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики.
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