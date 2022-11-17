Внесены изменения в состав Наблюдательного совета Управления государственного заповедника города Шуша

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 21 октября 2022 года №3548 "Об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Управление Государственного заповедника города Шуша"

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

1. Внести в часть 1 распоряжения Президента Азербайджана от 21 октября 2022 года №3548 "Об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Управление Государственного заповедника города Шуша" следующие изменения:

1.1. Исключаются слова "Эльнур Алиев - первый заместитель министра культуры Азербайджанской Республики";

1.2. После слов "заместитель председателя" убирается знак точки и добавляется новый абзац следующего содержания:

"Азад Джафарли - начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.