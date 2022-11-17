Внесены изменения в состав Наблюдательного совета Управления государственного заповедника города Шуша – Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 21 октября 2022 года №3548 "Об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Управление Государственного заповедника города Шуша"
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
1. Внести в часть 1 распоряжения Президента Азербайджана от 21 октября 2022 года №3548 "Об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Управление Государственного заповедника города Шуша" следующие изменения:
1.1. Исключаются слова "Эльнур Алиев - первый заместитель министра культуры Азербайджанской Республики";
1.2. После слов "заместитель председателя" убирается знак точки и добавляется новый абзац следующего содержания:
"Азад Джафарли - начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики".
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре