https://news.day.az/officialchronicle/1512283.html Президент Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
17 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.
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