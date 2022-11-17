Президент Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

17 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.