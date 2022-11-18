https://news.day.az/officialchronicle/1512381.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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