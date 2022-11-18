https://news.day.az/officialchronicle/1512433.html Президент Ильхам Алиев: Туристический поток из России растет, в этом году он вырос почти на 80 процентов
Президент Ильхам Алиев: Туристический поток из России растет, в этом году он вырос почти на 80 процентов
Туристический поток из России растет, в этом году он вырос почти на 80 процентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 ноября Президент Ильхам Алиев во время встречи с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в расширенном составе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре