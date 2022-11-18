Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем тесные связи примерно с 80 субъектами Российской Федерации

Мы поддерживаем тесные связи примерно с 80 субъектами Российской Федерации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 ноября Президент Ильхам Алиев во время встречи с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в расширенном составе.

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