https://news.day.az/officialchronicle/1512438.html Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Правительства России один на один - ФОТО
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Правительства России один на один - ФОТО
18 ноября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным один на один за чайным столом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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