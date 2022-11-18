Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Правительства России один на один

18 ноября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным один на один за чайным столом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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