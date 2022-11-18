https://news.day.az/officialchronicle/1512525.html Президент Ильхам Алиев внес изменения в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний
Президент Ильхам Алиев внес изменения в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, в Кодекс об исполнении наказаний внесены следующие изменения:
- в статье 69.1.2 во втором предложении слова "разговорами" заменяются словами "разговорами или видеовстречей".
- в статье 81.1 добавляется второе предложение следующего содержания:
"В случаях ограничения встреч в периоды противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, по просьбе осужденного кратковременные встречи заменяются телефонными разговорами или видеовстречами".
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