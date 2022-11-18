Президент Ильхам Алиев внес изменения в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, в Кодекс об исполнении наказаний внесены следующие изменения:

- в статье 69.1.2 во втором предложении слова "разговорами" заменяются словами "разговорами или видеовстречей".

- в статье 81.1 добавляется второе предложение следующего содержания:

"В случаях ограничения встреч в периоды противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, по просьбе осужденного кратковременные встречи заменяются телефонными разговорами или видеовстречами".