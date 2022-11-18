Определены предприятия в Азербайджане, которые будут осуществлять производство военной техники и боеприпасов - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана от 28 марта 2000 года №310 "О мерах по усовершенствованию выдачи лицензии на некоторые виды предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в часть 3 указа Президента Азербайджана от 28 марта 2000 года №310 "О мерах по усовершенствованию выдачи лицензии на некоторые виды предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике" вносятся следующие изменения:
- из первого абзаца исключаются слова "производство и продажа вооружения и боеприпасов" и заменяются словом "веществ" слова "взрывчатых веществ и взрывных устройств";
- второй абзац считается третьим абзацем и добавляется второй абзац следующего содержания:
"Производство и продажа военной техники боевого назначения, вооружения и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществляется государственными предприятиями или акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также совместными предприятиями с участием государственных предприятий с согласия Кабинета министров Азербайджанской Республики.".
Кабинету министров Азербайджана поручено решать другие вопросы, вытекающие из данного указа.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре