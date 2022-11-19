https://news.day.az/officialchronicle/1512767.html Аслан Асланов освобожден от должности председателя совета директоров АЗЕРТАДЖ - Распоряжение
Аслан Асланов освобожден от должности председателя совета директоров АЗЕРТАДЖ - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение об освобождении Аслана Ахмед оглу Асланова от должности председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).
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