Аслан Асланов освобожден от должности председателя совета директоров АЗЕРТАДЖ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение об освобождении Аслана Ахмед оглу Асланова от должности председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.