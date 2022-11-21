Президент Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции

21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики и депутата от Стамбула Нумана Куртулмуша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется