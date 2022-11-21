Расширены полномочия Государственной службы трудовой инспекции Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственной службе инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики", утвержденное указом №386 Президента Азербайджана от 16 февраля 2011 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, к Приложению III - "Положению о Государственной службе инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики", утвержденному указом №386 Президента Азербайджана от 16 февраля 2011 года, добавляется подпункт 3.1.3 − 2 следующего содержания:

"Принять решение в форме административного акта о признании утратившим силу уведомления о трудовом договоре работника в электронной информационной системе, в случаях, предусмотренных частью 1-1 статьи 74 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, внести соответствующие записи в трудовую книжку в связи с этим на основании обращения работника".