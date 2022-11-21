https://news.day.az/officialchronicle/1513154.html Президент Ильхам Алиев: В этом году наша экономика достигнет 130 миллиардов манатов
Президент Ильхам Алиев: В этом году наша экономика достигнет 130 миллиардов манатов
В этом году наша экономика достигнет 130 миллиардов манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 21 ноября во время выступления на мероприятии, посвященном 30-летию создания партии "Ени Азербайджан" в Центре Гейдара Алиева.
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