Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Казахстана

21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава нашего государства поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания Казахстана, в том числе в осуществлении реформ, и крепкого здоровья.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравления.

В ходе беседы с удовлетворением говорилось о встрече, проведенной в рамках последнего официального визита Президента Казахстана в нашу страну, а также встрече между главами государств, состоявшейся в октябре в Астане, было отмечено, что достигнутые на этих встречах договоренности успешно реализуются.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Азербайджана посетить с официальным визитом его страну.

Приглашение было с удовлетворением принято.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.