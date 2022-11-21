Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Казахстана
21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава нашего государства поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания Казахстана, в том числе в осуществлении реформ, и крепкого здоровья.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравления.
В ходе беседы с удовлетворением говорилось о встрече, проведенной в рамках последнего официального визита Президента Казахстана в нашу страну, а также встрече между главами государств, состоявшейся в октябре в Астане, было отмечено, что достигнутые на этих встречах договоренности успешно реализуются.
Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Азербайджана посетить с официальным визитом его страну.
Приглашение было с удовлетворением принято.
В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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