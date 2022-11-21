https://news.day.az/officialchronicle/1513210.html Сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоено высшее специальное звание - Распоряжение
Сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоено высшее специальное звание - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего специального звания государственного советника юстиции III класса сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, высшие специальные звания присваиваются:
Алиеву Шахину Магеррам оглу - ректору Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики
Мамедову Рахману Эльмаз оглу - начальнику Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджанской Республики.
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