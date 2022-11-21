Сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоено высшее специальное звание

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего специального звания государственного советника юстиции III класса сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, высшие специальные звания присваиваются:

Алиеву Шахину Магеррам оглу - ректору Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики

Мамедову Рахману Эльмаз оглу - начальнику Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджанской Республики.