https://news.day.az/officialchronicle/1513310.html Президент Ильхам Алиев: Среди современных глобальных вызовов проблемы мира и безопасности являются одними из самых актуальных вопросов
Президент Ильхам Алиев: Среди современных глобальных вызовов проблемы мира и безопасности являются одними из самых актуальных вопросов
Среди современных глобальных вызовов проблемы мира и безопасности являются одними из самых актуальных вопросов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам проходящей в Баку специальной конференции на тему "Безопасность и сотрудничество: роль политических партий" Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).
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