Президент Ильхам Алиев: Среди современных глобальных вызовов проблемы мира и безопасности являются одними из самых актуальных вопросов

Среди современных глобальных вызовов проблемы мира и безопасности являются одними из самых актуальных вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам проходящей в Баку специальной конференции на тему "Безопасность и сотрудничество: роль политических партий" Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).

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