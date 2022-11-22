Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Наримановском районе Баку - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,23 миллиона манатов.
Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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