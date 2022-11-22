Президент Израиля позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

22 ноября Президент Государства Израиль Ицхак Герцог позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Ицхак Герцог поблагодарил Президента Ильхама Алиева за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и отметил, что это - большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном, являющимся для Израиля важной дружественной страной и стратегическим партнером.

Президент Ильхам Алиев выразил Президенту Государства Израиль признательность за телефонный звонок.

Глава государства подчеркнул, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружественные связи между двумя странами.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты израильско-азербайджанских связей, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.