https://news.day.az/officialchronicle/1513503.html Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
22 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне. Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.
Обсуждены также перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере.
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