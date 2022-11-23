https://news.day.az/officialchronicle/1513654.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию
23 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в белградском аэропорту Никола Тесла в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу государства встретил Президент Республики Сербия Александр Вучич.
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