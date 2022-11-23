Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию

23 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в белградском аэропорту Никола Тесла в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Главу государства встретил Президент Республики Сербия Александр Вучич.