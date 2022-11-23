В Белграде состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ФОТО - ВИДЕО
23 ноября в столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Сербии, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Республики Сербия Александр Вучич встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены сербской делегации были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а представители государства и правительства Азербайджана - Президенту Александру Вучичу.
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