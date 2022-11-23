В Белграде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Александром Вучичем один на один

23 ноября в Белграде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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