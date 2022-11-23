https://news.day.az/officialchronicle/1513700.html В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы - ФОТО
В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы - ФОТО
23 ноября в Белграде после завершения встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе состоялась церемония подписания документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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