Президент Ильхам Алиев: Богатые газовые ресурсы Азербайджана играют свою роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран

Богатые газовые ресурсы Азербайджана сегодня играют свою роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран, и наша роль в этом будет постепенно расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 ноября, выступая с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.

Как отметил глава нашего государства, мы намерены углублять сотрудничество в этой и во всех других областях в первую очередь с дружественными странами.