Президент Ильхам Алиев: Сербия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международной арене

Сербия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 ноября, выступая с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.

Президент Ильхам Алиев отметил взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран . Эта позиция однозначна, неизменна и будет оставаться таковой и впредь.

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