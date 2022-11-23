https://news.day.az/officialchronicle/1513712.html Президент Ильхам Алиев: Сербия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международной арене
Президент Ильхам Алиев: Сербия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международной арене
Сербия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международной арене.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 ноября, выступая с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.
Президент Ильхам Алиев отметил взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран . Эта позиция однозначна, неизменна и будет оставаться таковой и впредь.
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