Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия являются поистине стратегическими партнерами

Документы, подписанные между Сербией и Азербайджаном, составляют правовую основу наших двусторонних отношений. Конечно же, среди них особое место занимают документы о стратегическом партнерстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 ноября, выступая с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы являемся поистине стратегическими партнерами", - заявил глава государства, добавив, что наши страны успешно сотрудничают во многих сферах. "Наше сотрудничество имеет стратегические цели", - сказал Президент Азербайджана.