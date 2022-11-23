https://news.day.az/officialchronicle/1513714.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия являются поистине стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия являются поистине стратегическими партнерами
Документы, подписанные между Сербией и Азербайджаном, составляют правовую основу наших двусторонних отношений. Конечно же, среди них особое место занимают документы о стратегическом партнерстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 ноября, выступая с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.
"Мы являемся поистине стратегическими партнерами", - заявил глава государства, добавив, что наши страны успешно сотрудничают во многих сферах. "Наше сотрудничество имеет стратегические цели", - сказал Президент Азербайджана.
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