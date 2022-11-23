https://news.day.az/officialchronicle/1513730.html Президент Ильхам Алиев: Решения и резолюции международных организаций, их исполнение носят селективный характер
Президент Ильхам Алиев: Решения и резолюции международных организаций, их исполнение носят селективный характер
Решения и резолюции международных организаций, их исполнение носят селективный характер.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 ноября, выступая с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.
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