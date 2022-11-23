https://news.day.az/officialchronicle/1513735.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Сербии в расширенном составе - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Сербии в расширенном составе - ФОТО
23 ноября в Белграде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Сербия Аной Брнабич в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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