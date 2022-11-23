Президент Ильхам Алиев: Дружба между Азербайджаном и Сербией будет вечной

Азербайджан и Сербия сотрудничают в военно-технической сфере. В целях дальнейшего углубления и расширения этого сотрудничества будут предприняты дополнительные шаги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 ноября, выступая с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.

"Одним словом, сегодня мы составили повестку дня на последующие годы. Президенты, безусловно, будут держать эту повестку дня в центре своего внимания, контролировать исполнение этих вопросов. Для большей оперативности и эффективности, мы, конечно же, должны чаще встречаться. Я пригласил своего дорогого друга, Президента Вучича, посетить Азербайджан. Считаю, что этот визит может состояться до конца года, после чего, конечно, я приеду снова", - отметил Президент Азербайджана.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что вновь находится в Сербии: "Таких визитов у нас будет много. И наша дружба будет вечной".