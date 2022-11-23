Мы верим в Президента Ильхама Алиева, его слово равносильно подписи

Мы хотим выразить благодарность Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву за обеспечение энергией. Конечно, Сербия - верный партнер

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

Президент Сербии отметил, что Азербайджан и Президент Ильхам Алиев являются верными партнерами не только для Сербии, но и для всех. "Соответствующие прозрачные протоколы были подписаны, но нам достаточно его слов. Мы верим слову Президента Ильхама Алиева, оно равносильно его подписи".