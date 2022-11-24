https://news.day.az/officialchronicle/1514058.html Агаджан Абиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
Агаджан Абиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Агаджана Гулам оглу Абиева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджанской Республике.
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