Агаджан Абиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Агаджана Гулам оглу Абиева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджанской Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.