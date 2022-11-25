Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует увеличение добычи газа

Азербайджан начал газовые своп-операции с Туркменгазом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", которая проходит в Университете АДА.

"Мы начали своп-операции с Туркменгазом. Это важно, учитывая рост потребностей Азербайджана в газовой промышленности, а также возросшую необходимость в крупных объемах газа.

Мы также продолжаем работу с зарубежными нефтяными компаниями, планируем увеличение добычи газа с существующих и новых месторождений, которые будут запущены со следующего года, в частности, с газоконденсатного месторождения "Абшерон".