https://news.day.az/officialchronicle/1514190.html Президент Ильхам Алиев: Стабильность, царящая долгие годы в Азербайджане, - один из основных факторов экономического развития
Президент Ильхам Алиев: Стабильность, царящая долгие годы в Азербайджане, - один из основных факторов экономического развития
В Азербайджане долгие годы царит стабильность, и это является одним из основных факторов экономического развития.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
"Сильная экономика, политическая и экономическая стабильность, прогнозируемая политика правительства, а также тесные связи со многими государствами - все эти факторы способствовали созданию нынешних реалий", - сказал глава государства.
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