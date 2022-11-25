Президент Ильхам Алиев: Село Агалы станет образцовой моделью реконструкции Карабаха

Село Агалы станет образцовой моделью реконструкции Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Село Агалы уже заселено жителями. Оно станет образцовой моделью реконструкции Карабаха. Это будет отражением не только нашего морального долга перед бывшими беженцами, которые пострадали во время оккупации Карабаха. Мы рассматриваем реконструкцию Зангезура и Карабаха как модель реконструкции всей страны", - сказал Президент Азербайджана.