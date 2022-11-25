Президент Ильхам Алиев: Азербайджан считает Евросоюз важным партнером

Азербайджан считает Европейски Союз важным партнером.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Сейчас мы находимся на завершающей стадии консультаций по новому соглашению с Евросоюзом. Оно готово более чем на 90 процентов. Мы не подписали Ассоциативное соглашение с ЕС. Вместо этого мы предпочли формат двустороннего сотрудничества", - сказал глава государства.

Говоря о Восточном партнёрстве, Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это партнерство одним из элементов сотрудничества с Евросоюзом, а не платформой сотрудничества со странами-членами ЕС.