Президент Ильхам Алиев: Встреча в Брюсселе не состоится

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, планируемая на 7 декабря, не состоится.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней Президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал глава государства.