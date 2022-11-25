https://news.day.az/officialchronicle/1514271.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не позволит ни одному зарубежному актору навязывать нам свою волю
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не позволит ни одному зарубежному актору навязывать нам свою волю
"Мы всегда будем стоять на защите нашей чести, независимости и традиций. И мы никогда не позволим ни одному зарубежному актору навязывать свои стандарты и волю нашему правительству и нашему народу".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
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