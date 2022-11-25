Президент Ильхам Алиев: Армяне воспитывают своих детей в духе ненависти к Турции и Азербайджану

Армяне воспитывают своих детей в духе ненависти к Турции и Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Что касается настроя на мирное сосуществование в регионе, то в течение десятилетий армянская общественность была отравлена, отравлена пропагандой, ведущейся

армянской диаспорой и армянскими националистами. Это и есть одна из причин того, что они устроили в азербайджанских городах и селах Карабаха, а также против азербайджанцев. Армяне воспитывают своих детей в духе ненависти к Турции и Азербайджану", - сказал глава государства.

По словам Президента, туркофобия и азербайджанофобия стали идеологией в Армении. "Они выдумали столько легенд о своей истории и исторических личностях, что начали верить в свои выдумки. Вся история Армении, все главные исторические продукты Армении являются фальшивыми", - добавил Ильхам Алиев.