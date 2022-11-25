https://news.day.az/officialchronicle/1514302.html Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу
25 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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