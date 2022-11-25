https://news.day.az/officialchronicle/1514320.html Сотрудникам Лянкяранского государственного университета присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение
Сотрудникам Лянкяранского государственного университета присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" сотрудникам Лянкяранского государственного университета по случаю 30-летия университета и за заслуги в развитии сферы образования в Азербайджане.
Согласно распоряжению, почетное звание присвоено следующим лицам:
Агазаде Ядулла Бабир оглу
Азизов Санан Гариб оглу.
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