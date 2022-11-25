Сотрудникам Лянкяранского государственного университета присвоено почетное звание "Заслуженный учитель"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" сотрудникам Лянкяранского государственного университета по случаю 30-летия университета и за заслуги в развитии сферы образования в Азербайджане.

Согласно распоряжению, почетное звание присвоено следующим лицам:

Агазаде Ядулла Бабир оглу

Азизов Санан Гариб оглу.