https://news.day.az/officialchronicle/1514321.html Группа сотрудников Лянкяранского государственного университета награждена медалью "Терегги" - Распоряжение
Группа сотрудников Лянкяранского государственного университета награждена медалью "Терегги" - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Лянкяранского государственного университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, по случаю 30-летия Лянкяранского государственного университета и за заслуги в развитии сферы образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждаются следующие сотрудники университета:
Агаева Малахат Али гызы
Махмудов Кямал Фатулла оглу
Шахгубадбейли Анвар Хандадаш оглу.
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