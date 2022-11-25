Группа сотрудников Лянкяранского государственного университета награждена медалью "Терегги"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Лянкяранского государственного университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, по случаю 30-летия Лянкяранского государственного университета и за заслуги в развитии сферы образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждаются следующие сотрудники университета:

Агаева Малахат Али гызы

Махмудов Кямал Фатулла оглу

Шахгубадбейли Анвар Хандадаш оглу.