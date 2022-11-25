Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что в скором времени будет принято решение о расширении пропускной способности ТАР

Азербайджан делает все возможное для увеличения поставок газа по Трансадриатическому газопроводу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" в Университете AДA.

"Мы делаем все возможное для увеличения энергопоставок. Мы также знаем о проблемах в процессе строительства трубопровода TAP, но хочу отметить, что они носили искусственный характер. Но благодаря серьезному отношению Азербайджана к этим проблемам наша страна смогла улучшить энергопоставки в Италию. Мы знаем о росте спроса на азербайджанский газ для Италии. Но для этого нужно обеспечить пропускную способность трубопровода TAP. Мы не можем сделать это в одностороннем порядке, так как наша доля в TAP составляет лишь 20 процентов. Но надеюсь, что в скором времени решение по этому вопросу будет принято, потому что TAP и так работает на полную мощность", - сказал глава государства.