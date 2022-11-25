Президент Ильхам Алиев: У нас превосходные отношения с Италией

У Азербайджана превосходные отношения с Италией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Что касается наших двусторонних отношений с Италией, то я назвал бы их превосходными. Мы будем делать все возможное, чтобы работать с новым правительством Италии в этом стратегическом направлении", - отметил глава государства.