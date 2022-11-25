https://news.day.az/officialchronicle/1514384.html Президент Ильхам Алиев: У нас превосходные отношения с Италией
Президент Ильхам Алиев: У нас превосходные отношения с Италией
У Азербайджана превосходные отношения с Италией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
"Что касается наших двусторонних отношений с Италией, то я назвал бы их превосходными. Мы будем делать все возможное, чтобы работать с новым правительством Италии в этом стратегическом направлении", - отметил глава государства.
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